Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил об обоюдной вине СССР и Германию за начало Второй мировой войны и Холокост, негативно скажутся на отношениях между странами. Также Путин считает, что это заявление скажется негативно на самом Зеленском.

Об этом Путин сказал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан в программе "Вести" телеканала "Россия 1".

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского - Ред.) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

Ранее "Страна" рассказывала, что Путин написал статью о Второй мировой войне.

Также мы писали, что у Зеленского заявили о бессмысленности новой "Нормандской встречи", если не выполнены решения минувшей.