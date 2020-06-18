С понедельника, 22 июня, Нью-Йорк, который является очагом распространения коронавируса в стране, откроет летние площадки ресторанов, кафе и баров, чтобы спасти индустрию, отстоять право самого ресторанного города и поднять экономику.

Об этом сообщает CBS New York.

"Мы видим поступательный прогресс. Пришло время, чтобы все готовились ко второму этапу снятия ограничений. Это самый большой ресторанный город в мире. Я буду бросать вызов Парижу, я буду бросать вызов Бангкоку, я буду бросать вызов Токио, я буду сражаться где угодно. Мы самый большой ресторанный город в мире. Мы должны спасти эту отрасль. Это типично для Нью-Йорка. Это сердце и душа того, кто мы есть. Не только потому, что это большая часть нашей экономики, не только потому, что мы чтим предпринимательство всех участников, не только потому, что это так много рабочих мест - это тоже часть нашей идентичности", - сказал де Блазио.

Также откроются парикмахерские, офисы и магазины, которые могут соблюдать все противоэпидемические меры. Накануне в городе разрешили возобновить работу небольшим магазинам.

Отметим, сейчас в Нью-Йорке известно о 406 тысячах зараженных коронавирусом, из них 30 тысяч пациентов умерло. Всего в США сообщается о 2,2 миллионах случаев заражения. Из них скончалось 120 тысяч.

Напомним, в штате Нью-Йорк начали тестировать граждан на иммунитет к коронавирусу. У 12,3% населения штата он есть. В самом городе Нью-Йорк антитела имеют пятая часть протестированных.

Как сообщала "Страна", в результате массовых беспорядков в США, которые начались после недавнего убийства полицейским афроамериканца, несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.