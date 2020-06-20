В Минздраве наглядно показали, как правильно пользоваться дезинфектором рук, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Для начала нужно нанести достаточное количество дезинфицирующего средства на кожу рук, затем тщательно потереть ладонь об ладонь. Далее следует потереть рука об руку вдоль с переплетением пальцев, чтобы продезинфицировать и кожу между пальцами.

После этого нужно сцепить руки и потереть пальцы изнутри, хорошо обработать большие пальцы каждой руки - так как их мы используем чаще всего.

Затем нужно потереть ладони круговыми движениями с внешней стороны в одну и другую сторону, чтобы качественно почистить кожу рук от возможного вируса короны и других бактерий.

Напомним, китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский. С течением времени вирус эволюционирует, что помогает ему стать еще более заразным. Однако ученые верят, что сильно он не распространится из-за шанса заболеть на фоне аномальной жары в мире и, в частности, в КНР.

Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.