Владимир Путин написал давно обещанную статью о Второй мировой войне. Он заговорил о ней еще зимой, на 75-летие окончания Холокоста.

Но выпустил он свой труд в преддверии Парада Победы, который в этом году из-за коронавируса пройдет в Москве 24 июня.

Материал называется "Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".

"Страна" дает изложение и анализ этого объемного текста, опубликованного в американском консервативном издании The National Interest.

"Можем повторить"

Начал Путин с того, что Советский Союз спас мир от нацизма, хотя и сам уже исчез. Война разрушила миллионы жизней, его семья прошла через блокаду Ленинграда, где умер его двухлетний брат Витя. Президент России вспомнил о своих родителях, их подвиге - и подвел к тому, то подвиг тогда совершила вся страна.

Впрочем, это была не просто лирическая затравка. Путин задался вопросом: а способно ли нынешнее поколение столь же беззаветно сражаться за родину? И отвечает: да, русские люди не изменились, и сейчас готовы совершить то же самое.

"Такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему дому, своей семье и Родине, остаются фундаментальными и неотъемлемыми для российского общества и по сей день. Эти ценности в значительной степени являются основой суверенитета нашей страны", - написал российский президент.

Другими словами - "можем повторить".

Но именно, чтобы повторять не пришлось, Путин и пишет эту статью.

Президент напомнил о недавней встрече стран СНГ, которые договорились, что нацистов победил прежде всего Советский Союз - со всеми входившими в него народами. Однако этот тезис, по словам Путина, вызвал переполох в Европе.

"Некоторые политики поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю. Однако, они не смогли опровергнуть ни одного факта или аргумента", - пишет Путин.

По его словам, это рождает необходимость детальнее поговорить о причинах разразившейся войны.

Кто виноват в начале Второй мировой

Первой причиной он назвал унизительные условия поражения Германии, которые вызвали реваншистские настроения в стране. Что стало благодатной почвой для прихода к власти нацистов. Причем Путин считает, что их становлению помогали страны Запада.

"Западные государства, особенно Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, прямо или косвенно способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы и фабрики, производящие военную продукцию. Кроме того, многие представители аристократии и политического истеблишмента поддерживали правые и националистические движения, которые росли как в Германии, так и в остальной Европе", - пишет Путин.

Он также напомнил, что Франция и Британия отказались подписать с Москвой пакты, которые могли бы остановить Гитлера. И далее "прошелся" по тому, как Запад помог Гитлеру захватить Чехословакию и не мешал союзникам нацистов в Испании. А заодно акцентировал, что Сталин не замарал себя встречей с Гитлером, как это сделали многие европейские лидеры того времени.

Отдельно Путин остановился на Польше, которая поучаствовала на пару с немцами в разделе Чехословакии.

В целом, считает президент РФ, именно Мюнхенский сговор стал настоящей причиной войны в Европе, сделал ее неизбежной, поскольку "Мюнхен уничтожил даже формальные, хрупкие гарантии, которые остались на континенте". Речь о военных гарантиях, которые давались чехам и словакам Англией и Францией.

Путин прямо говорит, что целью такой политики Запада было стравить Германию и СССР. И даже впоследствии атаковать Союз.

"Мюнхенское предательство показало Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учета его интересов. На самом деле, они могли бы даже создать антисоветский фронт в случае необходимости", - говорит президент РФ.

Учитывая, что и Польша - государство, с которого вероятнее всего могло начаться вторжение в Советский Союз - отказалась подписывать с Москвой оборонительный союз против немцев, Сталин решил подписать пакт напрямую с Гитлером.

"Сталина и его окружение действительно есть в чем обвинить. ... Есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число. Они видели, как делались попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками. Принимая во внимание эту реальную угрозу, они (советские лидеры - Ред.) стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны", - пишет Путин.

Он говорит, что на фоне пакта Молотова-Риббентропа в Европе все почему-то забыли о своих договорах с нацистами. И секретным соглашениям к ним, которые во многих странах до сих пор засекречены.

Начало войны, по словам Путина, ознаменовалось еще одним предательством Англии и Франции - уже перед своей союзницей Польшей. Российский президент обозначил, что Красная армия вошла на восточные территории Польши только после того, как стало понятно, что западные союзники ей от нападения нацистов не помогут. И тем самым СССР спас миллионы людей от геноцида, который бы начали на этих территориях нацисты и их пособники из числа радикальных националистов.

Описывая присоединение Прибалтики к СССР, Путин назвал его абсолютно законным, поскольку там проходили выборы.

Путин считает, что война была вызвана трусостью и двусмысленными намерениями политических элит Европы, которые попросту не захотели останавливать агрессора.

"Несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа стал основной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за ее начало. Каждая из них совершала роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, обеспечить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы. И эта близорукость, отказ от создания системы коллективной безопасности унесли миллионы жизней", - написал Путин.

"Кто против Бандеры - тех убивают и сжигают"

В этой связи Путин назвал подлостью политику, при которой роль СССР в победе намеренно очерняют или замалчивают.

"Подлость может быть осознанной, лицемерной и в значительной степени преднамеренной, как в ситуации, когда в декларациях, посвященных 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, упоминаются все участники антигитлеровской коалиции, кроме Советского Союза.

Подлость может быть трусливой, как в ситуации, когда памятники, воздвигнутые в честь тех, кто боролся с нацизмом, разрушены, и эти позорные действия оправданы ложными лозунгами борьбы против нежелательной идеологии и предполагаемой оккупации.

Подлость также может быть кровавой, как в ситуации, когда тех, кто выступает против нео-нацистов и последователе Бандеры - убивают и сжигают", - пишет президент РФ.

Это не последнее упоминание Бандеры в тексте - ниже Путин скажет о том, что коллаборационисты были еще более жестокими, чем их хозяева.

"Это позорное явление проявилось во всех европейских странах. Такие фигуры, как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи - хотя они были замаскированы как борцы за национальную независимость или свободу от коммунизма - являются предателями. В бесчеловечности они часто превосходили своих хозяев. В составе специальных карательных групп они охотно выполняли самые бесчеловечные приказы.

Они были ответственны за такие кровавые события, как расстрелы Бабьего Яра, резня на Волыни, сожженная Хатынь, акты уничтожения евреев в Литве и Латвии", - заявил президент РФ.

Путин говорит, что никаких документов о том, что СССР планировал нападение на Германию, не существует. При этом во время войны Советский Союз нес основную тяжесть боевых действий. "В целом на долю СССР приходилось около 75 процентов всех военных усилий, предпринимаемых антигитлеровской коалицией", - сообщил Путин. При этом помощь союзников техникой и оружием составила 7% от советского военного производства.

Несмотря на эти цифры, российский президент постоянно ведет к мысли, что только сообща СССР и Запад смогли победить нацизм. А вот война началась наоборот - из-за разобщения. Явная отсылка к сегодняшней ситуации.

Встреча "ядерной пятерки"

Так Путин переходит, собственно, к главному своему посылу - о "новой Ялте".

"Победившие державы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических поисков за несколько столетий. Серия конференций - Тегеран, Ялта, Сан-Франциско и Потсдам - ​​заложили основу мира, в котором 75 лет не было глобальной войны, несмотря на самые острые противоречия", - пишет президент России.

А нынешний ревизионизм Запада это достижение сводит на нет и закрывает пути к аналогичным процессам создания системы мировых договоренностей. Которая нужна ввиду кризиса ООН, которая остается единстенным институтом сдерживания большого конфликта в мире.

Но, по словам Путина, и этот сдерживающий фактор может быть утрачен, если Москву лишат право вето в Совбезе ООН. "Если это произойдет, Организация Объединенных Наций, по сути, станет Лигой Наций - встречей для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. Чем это закончилось, хорошо известно", - намекает Путин на Вторую мировую войну.

Поэтому, говорит российский президент, назрело время для нового диалога.

"Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее вместе. Наши коллеги - г-н Си Цзиньпин, г-н Макрон, Г-н Трамп и г-н Джонсон - поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и надеемся, что такая очная встреча может состояться как можно скорее", - написал он.

Повестка дня предстоящего саммита российскому президенту видится следующей.

"Прежде всего, на наш взгляд, было бы полезно обсудить шаги по выработке коллективных принципов в мировых делах. Откровенно говорить о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизм и другие серьезные проблемы и угрозы.

Особый пункт повестки дня встречи - ситуация в мировой экономике. И, прежде всего, преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Наши страны принимают беспрецедентные меры для защиты здоровья и жизни людей и поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наша способность работать вместе и согласованно, как настоящие партнеры, покажет, насколько серьезными будут последствия пандемии, и как быстро мировая экономика выйдет из рецессии. Более того, недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния. Другие вопросы включают защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата, а также обеспечение безопасности глобального информационного пространства", - заключил Путин.

Выводы из статьи Путина

Главный вывод - хотя это и не было произнесено президентом РФ - мир на пороге новой войны. И Россия к ней готовится. Об этом говорят намеки, что россияне и сегодня готовы к самопожертвованию ради своего суверенитета, которое народы СССР проявили во время Второй мировой.

То есть статья по сути своей - не о Второй мировой войне, а как на ее опыте избежать Третьей.

Причем предпосылок такого сценария сейчас достаточно - если экстраполировать предвоенную ситуацию 30-х годов на сегодняшнее время.

Сходства видятся в том, что Запад, как и тогда, не хочет договариваться с Россией ради ответа на общие вызовы (а наоборот, обвиняет ее в агрессивной политике). ООН, как и тогда Лига наций, постепенно превращается в неэффективный инструмент сдерживания конфликтов. Причем, на фоне вызванного коронавирусом экономического кризиса (также как и после Великой Депрессии 30-х годов), эти конфликты резко обостряются по всему миру.

Поэтому крупнейшие державы должны или сейчас создать эффективный механизм "новой Ялты", или обречены к новому кровавому переделу мира - такой смысл статьи Путина.

Предложение российского президента, конечно, в этом смысле реализовать сложно: сразу из 1939 года, минуя войну, перескочить в 1945-й. И вопрос не только в том, действительно ли ядерные державы готовы садиться за один стол переговоров (Путин эту идею озвучивал еще полгода назад). А и в том, о чем они в состоянии договориться.