Святошинский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы бывшего полицейского. Он вымогал у людей взятки и торговал наркотиками.

Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

В конце 2017 патрульный полицейский патрульной полиции Киева остановил транспортное средство и забрал у водителя (гражданина иностранного государства) водительское удостоверение, якобы обнаружив, что он пьяный. Полицейский не составил протокол, вернул документ и потребовал от водителя 3500 гривен.

Иностранец сообщил об инциденте в Киевское городское управление Нацполиции Украины. Под контролем правоохранителей водитель передал полицейскому часть взятки. Последний, получив средства, предложил водителю купить у него амфетамин.

Правоохранителям удалось установить сообщника, через которого полицейский получал наркотики.

Обвиняемые свою виновность в инкриминируемых преступлениях отрицали, от дачи показаний отказались.

Учитывая собранные доказательства, суд первой инстанции согласился с доводами прокурора о доказанности вины обвиняемых и приговорил бывшего полицейского к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества и лишением специального звания лейтенанта полиции, а его сообщника - к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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