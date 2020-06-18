В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с коронавирусом в Украине и напомнили о правилах поседения в условиях карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06. По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,9%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,7%", - указано в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине 966 человек умерли от осложнений болезни. Из них:

78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% - сахарный диабет;

13,1% - заболевания легких;

10,5% - заболевания почек;

8,2% - новообразования;

6,4% - неврологические заболевания;

5,3% - заболевания печени;

11,5% - другие виды заболеваний.

Также в Минздраве напомнили о правилах поседения в условиях карантина: обязательная социальная дистанция не менее 1,5 метра (а лучше воспользоваться услугами курьеров, чтобы не подвергать себя и своих близких при выходе на улицу). Не менее важно как можно чаще дезинфицировать или мыть с мылом руки не менее 20 секунд.

При желании кашлять или чихнуть, воспользуйтесь одноразовой салфеткой или сгибом локтя, а при посещении заведений общественного питания не образуйте компаний более четырех человек за столиком.

Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Напомним, в областном онкологическом диспансере в Ровно обнаружен коронавирус нового типа из Китая. Заболевание подтвердили у младшего медработника. Из-за этого хирургический корпус находится на обсервации.

Как сообщала "Страна", китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в июне в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский.