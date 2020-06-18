Декан юридического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко Иван Гриценко, которого подозревают в огромной взятке, заявил о реорганизации возглавляемого им отделения вуза. Декан намерен создать из факультета Институт права.

Об этом он рассказал в интервью 112 каналу.

По словам Гриценко, идея такого преобразования не нова.

"Вопросы развития факультета, его реорганизации преподаватели и профессура обсуждали и ранее. В частности, были предложения готовить специалистов не только в области права, интеллектуальной собственности, а также по публичному управлению и администрированию. Практика зарубежных университетов ярко свидетельствует, что именно юридические факультеты и факультеты менеджмента лучше всего готовят специалистов по публичному управлению и администрированию", - сказал декан.

Желание провести реорганизацию именно сейчас, в конце учебного года, он объяснил предстоящими выборами ректора и декана юридического факультета осенью этого года.

В прошлом году "Страна" рассказывала, как юриста Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета КНУ. Однако на следующий день националисты вынудили руководство вуза уволить известного адвоката.