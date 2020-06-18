Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил хорошие новости для граждан Украины, запланировавших отпуск в Турции. С 1 июля можно будет летать в республику без самоизоляции и тестирования.

Об этом Криклий написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, информацию сегодня подтвердил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере. Посол сказал, что украинцам только нужно будет соблюдать необходимые требования безопасности.

В случае выявления повышенной температуры при температурном скрининге путешествующим будут предлагать пройти тестирование на COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 июня Греция открыла открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан из Евросоюза и третьих стран, включая Украину.

Мы также писали, что израильская авиакомпания отменила возобновленный после карантина рейс из Тель-Авива в Киев и обратно.