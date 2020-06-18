В Белой церкви суд арестовал мужчину, который, будучи пьяным, выбросил 5-летнего ребенка из окна. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

По данным следствия, 16 июня 2020 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства своей сожительницы, начал оскорблять женщину и угрожать физической расправой над ней и ее детьми. Потом он схватил за ногу 5-летнего мальчика и выбросил через окно квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и доставлен в больницу.

По процессуального руководства местной прокуратуры лице сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в многоэтажке Москвы произошло массовое убийство, погибла известная модель и ее семья.

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