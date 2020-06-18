В пятницу, 19 июня, в Украине ожидаются жара и грозовые дожди с их частыми спутниками в виде шквалов и града.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, наиболее возможны ливни в западных областях. Не исключены они местами на севере, а также в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму.

В Луганской, Донецкой областях, значительной части центра и юга Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с востока, умеренный.

Температура воздуха завтра днем ​​ожидается в пределах +26...+30 градусов, на востоке до +33 градусов, на западе - +24...+28 градусов.

В Киеве 19 июня ночью вряд ли возможны осадки, температура установится +17...+20 градусов. А днем воздух прогреется до +30 градусов. Местами пройдут дожди с грозами.

"На выходных особенно ничего с погодой не изменится. Лето как лето", - резюмировала синоптик.

Прогноз синоптика можно сравнить с данными Укргидрометцентра.

Ранее "Страна" писала, что в последние дни Киев заливает дождями.