Володарский районный суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве врача из местной больницы. Мужчину поместили под стражу.

Об этом пишет прес-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, 15 июня 2020 года мужчина в Володарский районной больницы ударил ножом врача, от чего тот скончался на месте.

"В тот же день, подозреваемый был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины и по согласованию с процессуальным прокурором, ему было сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - пишет прокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что во время приема в больнице Володарки врач выявил у мужчины психические расстройства и собирался направить больного в психиатрическое учреждение. Он сбежал из спецпалаты, проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру.

Ранее "Страна" писала, что гражданина Германии подозревают в убийстве киевлянки.

Также мы рассказывали, что в Запорожской области мужчина пырнул ножом двухлетнего сына, а потом покончил с собой в СИЗО.