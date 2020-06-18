В Пекине, где с 11 июня выявлено около 160 зараженных коронавирусом, властям удалось взять под контроль вспышку инфекции.

Как пишет издание The Guardian, об этом заявил главный эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью.

"Эпидемия в Пекине взята под контроль", - сообщил специалист.

При этом он добавил, что его заявление не значит, что завтра или послезавтра люди перестанут заражаться. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и выявлять новые случаи еще будут некоторое время. Однако количество зараженных будет уменьшаться, как это было в Пекине в январе-феврале 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что столицу КНР из-за вспышки вируса закрыли на выезд и въезд.

Также мы приводили мнение, что гуляющая по Пекину разновидность нового коронавируса может быть опаснее уханьской.