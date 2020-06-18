Журналисты узнали, во сколько обойдется украинцам дорога на море в поезде этим летом
В связи с ослаблением карантина украинцы начали ездить на море. "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение и уже известны цены на поездки в поездах на популярные украинские курорты. Так минимальная стоимость проезда из Киева в Одессу составляет 211 гривен в плацкарте, который прибывает в город ранним утром. За проезд в купе придется заплатить минимум 722 гривны.
Цены на "Укразализныце" мониторили "Украинские новости".
Один из самых популярных среди украинских направлений – черноморское побережье.
Стоимость билетов сообщением "Киев – Одесса"
- Место в плацкартном вагоне – 211 гривен.
- Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
- Сидячее место второго класса – 464 гривны.
- Купе – 722 гривны.
- "Люкс" стоит 1615 гривен.
Стоимость билетов сообщением "Киев – Николаев"
- Место в плацкартном вагоне – 279 гривен.
- Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
- Сидячее место второго класса – 249 гривен.
- Купе – 456 гривен.
- "Люкс" стоит 1280 гривен.
Стоимость билетов сообщением "Киев – Херсон"
- Место в плацкартном вагоне – 196 гривен.
- Сидячее место первого класса – 468 гривен.
- Сидячее место второго класса – 328 гривен.
- Купе – 480 гривен.
- "Люкс" стоит 1119 гривен.
Стоимость билетов сообщением "Винница - Одесса"
- Сидячее место первого класса – 681 гривна.
- Сидячее место второго класса – 283 гривны.
- Купе – 561 гривна.
- "Люкс" стоит 1351 гривен.
Стоимость билетов сообщением "Харьков – Одесса"
- Купе – 709 гривен.
- "Люкс" стоит 1728 гривен.
Ранее "Страна" писала, что Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов.
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