Цены на билеты на море. Фото: Facebook/ Ukrzaliznytsia

В связи с ослаблением карантина украинцы начали ездить на море. "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение и уже известны цены на поездки в поездах на популярные украинские курорты. Так минимальная стоимость проезда из Киева в Одессу составляет 211 гривен в плацкарте, который прибывает в город ранним утром. За проезд в купе придется заплатить минимум 722 гривны.

Цены на "Укразализныце" мониторили "Украинские новости".

Один из самых популярных среди украинских направлений – черноморское побережье.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Одесса"

  • Место в плацкартном вагоне – 211 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 464 гривны.
  • Купе – 722 гривны.
  • "Люкс" стоит 1615 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Николаев"

  • Место в плацкартном вагоне – 279 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 249 гривен.
  • Купе – 456 гривен.
  • "Люкс" стоит 1280 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Херсон"

  • Место в плацкартном вагоне – 196 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 468 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 328 гривен.
  • Купе – 480 гривен.
  • "Люкс" стоит 1119 гривен.


Стоимость билетов сообщением "Винница - Одесса"

  • Сидячее место первого класса – 681 гривна.
  • Сидячее место второго класса – 283 гривны.
  • Купе – 561 гривна.
  • "Люкс" стоит 1351 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Харьков – Одесса"

  • Купе – 709 гривен.
  • "Люкс" стоит 1728 гривен.

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