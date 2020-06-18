Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине наблюдается значительный рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. По загруженности коек показатель госпитализаций вырос с 10 до 17%.

Об этом чиновник сказал во время пресс-брифинга в Киеве.

"Мы мониторим загруженность коек. Наша динамика - от 2,5 тысяч до 3,5 тысяч – это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тысяч коек готовы к приему больных. Но в последние дни значительно растет количество госпитализированных: раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня зафиксировали 190. Ежедневно на аппаратах ИВЛ пребывает около 90 больных. В наших больницах первой волны стоят около 2 тысячи аппаратов ИВЛ", - обрисовал ситуацию Ляшко.

По его словам, в середине мая количество госпитализаций сокращалось и была надежда, что агрессивность вируса падает. Однако после четвертого этапа ослабления карантина начался рост количества госпитализаций. Причем каждый 30-й больной умирает.

Представитель Минздрава добавил, что за последнюю неделю значительно выросло и количество пневмоний.

"Также мы отмечаем за последнюю неделю рост пневмоний. Динамика в начале марта - начале мая была до 900 случаев. После этого пошел спад, в среднем регистрировалось около 200 случаев. Сегодня есть динамика роста: фиксируем 600-700 случаев", - сказал он.

Ляшко также отметил, что Минздрав совместно с Институтом микробиологии НАН Украины разрабатывает политест-систему гриппа и гриппоподобных заболеваний. В эпидсезоне-2020/2021 ее будут использовать для отслеживания процентного соотношения циркуляции коронавируса в общей циркуляции вирусов.

Ранее Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине уже с 22 июня.

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