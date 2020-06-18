Киевская местная прокуратура подозревает гражданина Германии в умышленном убийстве гражданки Украины. Ее тело нашли в сгоревшей квартире в Киеве.

Об этом сообщает пре-служба прокуратуры.

"Правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру", - сообщили в ведомстве.



Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в конце выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.





Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.



Фото: Прокуратура

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