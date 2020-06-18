В Кабинете Министров собираются изменить порядок регистрации автотранспорта, добавив в него много радикальных перемен для рынка подержанных авто.

Проект будущего постановления опубликован на сайте МВД.

В будущем постановлении "О внесении изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов" содержится довольно много изменений:

Будет запрещена первая регистрация автобусов, изготовленных на шасси подержанных грузовых фургонов. Другими словами, легализовать переоборудованный в микроавтобус фургон станет проблематично. Станет более детальной проверка сертификатов, в том числе и по Реестру выданных сертификатов, а не просто предоставление копии такого сертификата. Для подержанного транспорта теперь необходимо будет подавать и документы о его регистрации за границей, притом в переведенном виде. Но не простой перевод, а выполненный консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, определенном Гаагской конвенции, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина.

В соответствии с этим, перегонщикам придется платить еще за перевод и апостилирование документов на автомобиль. А вот регистрация так называемых "битков" под утилизацию, которых в последнее время много везут в Украину из США, станет невозможной. Потому что регистрации подлежат только машины с техпаспортами, а не со справкой об утилизации. Данный пункт сильно усложнит легализацию некоторых "американцев".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп введет пошлины на авто из Европы, если там не отменят пошлины на американских лобстеров.

Также мы писали, что в "Слуге народа" хотят отменить акциз на ввоз всех автомобилей.