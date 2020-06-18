В региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решили усилить карантинные меры в Закарпатской области.

Об этом сообщил глава областной госадминистрации (ОГА) Алексей Петров в Facebook.

По его словам, комиссия решила до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения запретить на всей территории области:

организацию и проведение свадеб с участием более 10 человек;

проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронений умерших с участием более 10 человек в помещениях и на 20 человек открытом воздухе;

работу спортзалов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работу учреждений дошкольного образования;

работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

массовые культурно-развлекательные мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Также принято решение о возобновлении контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев - Чоп) с температурным скринингом въезжающих на территорию области.

В Закарпатской области 74 новых случая заражения за сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек.

Напомним, в Тернопольской области вернулись к строгому карантину из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Также мы писали, что в Черновцах решили смягчить карантин, разрешив работу саун и аттракционов.