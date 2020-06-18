В областном онкологическом диспансере в Ровно обнаружен коронавирус нового типа из Китая. Заболевание подтвердили у младшего медработника. Из-за этого хирургический корпус находится на обсервации.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В Ровенском онкодиспансере один подтвержденный случай заболевания Covid-19 у младшего медработника. Он находится на самоизоляции. С целью недопущения распространения болезни в учреждении проведено 219 проб ИФА-диагностики, из них 4 - положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования, после этого будут определены контактные лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургический корпус находится на обсервации, проводится дезинфекция помещений, после учреждение приступит к работе в обычном режиме.

Всего в Ровенской области за предыдущие сутки обнаружено 73 новых инфицированных COVID-19.

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