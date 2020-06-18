В авиакомпании SkyUp Airlines (Киев) закрыли продажу билетов по большинству направлений до 15 июля этого года включительно.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в четверг, 18 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимого от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

Также в авиакомпании заявили, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.

Напомним, накануне МАУ отменила большую часть международных рейсов до августа.

Также мы писали, что аэропорт "Киев" отменил все рейсы из-за продления карантина в столице.