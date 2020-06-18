Геращенко пообещал пронумеровать нацгвардейцев. Фото: Facebook/ mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних Антон Геращенко сообщил, что уже на следующих массовых мероприятиях все служащие Нацгвардии выйдут охранять порядок с индивидуальными знаками на форме.

Его слова в Facebook приводит пресс-служба МВД. 

Геращенко объяснил, почему на днях у Шевченковского суда во время охраны общественного порядка военнослужащие Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов.

"Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно", - сказал зам Авакова.

Кроме того, Геращенко обратил внимание на то, что на массовых мероприятиях случаются стычки правоохранителей с активистами из-за провокаций, и на полицейских нападают, срывают с них жетоны.

"Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевки в лицо, чтобы был определенный баланс", - добавил чиновник.

Скриншот из Facebook МВД

Ранее "Страна" приводила комментарий Геращенко по поводу возможной отставки Авакова.

Мы также давали его объяснение, почему полиция отпустила задержанных сторонников Стерненко, нападавших на полицию.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.