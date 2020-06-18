Заместитель министра внутренних Антон Геращенко сообщил, что уже на следующих массовых мероприятиях все служащие Нацгвардии выйдут охранять порядок с индивидуальными знаками на форме.

Его слова в Facebook приводит пресс-служба МВД.

Геращенко объяснил, почему на днях у Шевченковского суда во время охраны общественного порядка военнослужащие Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов.

"Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно", - сказал зам Авакова.

Кроме того, Геращенко обратил внимание на то, что на массовых мероприятиях случаются стычки правоохранителей с активистами из-за провокаций, и на полицейских нападают, срывают с них жетоны.

"Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевки в лицо, чтобы был определенный баланс", - добавил чиновник.

Ранее "Страна" приводила комментарий Геращенко по поводу возможной отставки Авакова.

Мы также давали его объяснение, почему полиция отпустила задержанных сторонников Стерненко, нападавших на полицию.