Сегодня Пётр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за "Томос и создание ПЦУ" по статье за разжигание межрелигиозной розни.

Как рассказали "Стране" источники в ГБР, такое дело действительно есть.

6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ (это церковь Филарета) на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В дальнейшем СБУ дело передало для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится. То есть дело против Порошенко возбудили по заявлению людей Филарета.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел сегодняшний суд в Киеве, на котором Порошенко избирали меру пресечения в связи с незаконным назначением главы Службы внешней разведки своего ставленника Сергея Семочко.

Мы также писали, что подозрение по этому делу экс-президент получил 10 июня.