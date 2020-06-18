Компания Facebook запустила сервис электронных платежей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. Пока переводить деньги через мессенджер могут только жители Бразилии.

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте основатель и глава компании Марк Цукерберг.

"Мы делаем отправку и получение денег такими же простыми, как публикация фотографий. Мы также даем возможность малым предприятиям осуществлять продажи прямо в WhatsApp", - написал Цукерберг.

Новая опция будет работать на основе системы онлайн-платежей Facebook Pay. Перевод денег бесплатный для простых потребителей. А вот компаниям за обработку платежей придется платить 3,99%.

Для совершения транзакций понадобится вводить шестизначный PIN-код или отпечаток пальца.

Бета-тестирование эта система проходила в Индии с 2018 года. Партнерами WhatsApp в стране, где запускают систему, стали крупнейший бразильский государственный банк Banco do Brasil, частный банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.

Ранее "Страна" приводила заявление создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что в Facebook и Instagram продвигают рекламные схемы мошенников от его имени.

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