В пятницу, 19 июня, в Украине продолжится нашествие кратковременных дождей. Синоптики обещают, что ночью осадки будут местами (на юго-востоке будет сухо), днем ожидаются грозы, а в Карпатском регионе - значительные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что днем 19 июня в отдельных районах не исключены град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +15-20 градусов. Днем прогреется до +26-31. На западе страны ночью будет прохладнее - до +11-16 градусов, днем - до +21-26.

Также синоптики предупреждают, что 19 июня в восточных регионах, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: facebook.com

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