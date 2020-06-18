В Киеве на Воздухофлотском путепроводе, а также под ним будет частично ограничено движение. Ограничения продлятся месяц.

Об этом сообщается в Facebook коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение перекроют на мосту и на одной полосе в сторону Святошино с 8:00 19 июня до 19 июля. Это связано с тем, что на путепроводе начинаются противоаварийные работы.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве закрыли проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.

Также мы сообщали, что сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете. Он позволяет выделить часть средств из Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.