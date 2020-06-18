В Азербайджане продлят карантин до 1 августа из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. В нескольких городах вводится жесткий карантинный режим на две недели.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

"В этот 14-тидневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений", - отметила она.

В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 338 человек. Общее число зараженных достигло 11,329 тыс. человек, число вылечившихся - 6,192 тысяч, скончавшихся - 139.

Сейчас в больницах специального режима находятся 4,998 тыс. человек.

Ранее "Страна" писала, что Ляшко предсказал тысячи смертей от Covid-19, если люди не начнут снова соблюдать карантин.

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