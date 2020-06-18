В Подмосковье трагически погибла известная советская и российская актриса Галина Дашевская. 79-летняя женщина попала под поезд в Одинцовском районе на станции "Жаворонки" МЖД. Как пишут российские СМИ, машинист заметил пешехода на путях и применил экстренное торможение, но было уже поздно. Актриса скончалась на месте от полученных травм.

Заслуженная артистка России Галина Дашевская всю жизнь прослужила в театре "Моссовета" и известна по многим ролям на сцене и в кино. В частности, она сыграла картине режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" Джамилю - одну из жен Абдуллы.

Свою дебютную роль Дашевская сыграла в картине "Поезд милосердия" в 1964 году. В 1990-х актриса перестала сниматься, однако в 2008 годау вернулась на экран в телефильме "Серебряный век".

Ранее "Страна" писала о том, что в многоэтажке Москвы произошло массовое убийство, погибла известная модель и ее семья.

Также мы сообщали, что в России внезапно умерла хирург Алена Верди с липовым дипломом киевского медуниверситета.