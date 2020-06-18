Власти "Луганской народной республики" с пятницы, 19 июня, открывают на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская", на котором украинские пограничники начали пропускать людей еще 13 июня.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя "республики" в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольгу Кобцеву.

С подконтрольной Киеву стороны снятый с карантина КПВВ работал с 07:00 до 13:00 на выезд с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - на въезд в "ЛНР". Людей пропускали через границу по согласованным спискам.

А сегодня "глава ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ, которым разрешил свободный въезд в "республику" с подконтрольной Киеву территории всем, имеющим регистрацию на территории "ЛНР"

"Выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины свободный. Пункт пропуска будет работать с 7:00 до 19:00", - заявила Кобцева.

Как писала "Страна", в середине марта из-за ситуации с коронавирусом командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.

Мы также приводили позицию руководства "ДНР" относительно открытия КПВВ между подконтрольной Украиной и "республикой".