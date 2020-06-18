Правление АО "Укрзализныця" собираются покинуть Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Они подали заявления об увольнении с занимаемых должностей.

Об этом написал в Facebook бывший директор "Укрзализныци" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев.

Рязанцев отметил, что не удивлен решению Целеевского и Пашкевича, "поскольку репутационный риск работы в компании перешел любые границы".

"Для меня Ремигуш - это один из самых мощных локомотивов в системе. Мало слов, много работы, опыт, профессиональные навыки, харизма. Имел бы за честь работать с ним в любом месте в любое время. Марчин профессионал, новатор, который способен преобразовывать", - охарактеризовал коллег автор поста.

По информации Интерфакс-Украина, основной причиной увольнения чиновников стало значительное снижение заработной платы и отказ чиновников подписывать дополнительные соглашения в связи с решением Кабмина ограничить размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тысяч грн на время карантина.

Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" год назад - в июне 2019 года. А Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.

Как сообщала "Страна", Кабмин урезал гигантские зарплаты топ-менеджерам в начале мая.

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