Спустя три дня с момента первой публикации списка "зеленых" и "красных" стран, по которым будут пускать в Украину, в нем произошли некоторые изменения. Так, в проблемную зону попали Израиль, Франция и Португалия.

Список опубликовала пресс-служба ведомства.

Так, согласно подсчетам Минздрава на 17 июня, в список "зеленых" стран попали Нидерланды. Также ведомство добавило в зеленую зону Великобританию, Швецию и Испанию. Что довольно странно, ведь у министерства нет данных о распространении коронавируса в этих странах.

В то же время в красную зону попал Израиль и такие популярные среди украинцев страны как Франция, Португалия и ОАЭ.

Отметим, что в сравнении с предыдущими показателями значительно улучшилась ситуация в Италии. Она почти вышла из красной зоны. Если положительная динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то уже в следующий раз Италия может попасть в "зеленых" стран.

Стоит добавить, что в сравнении с предыдущими показателями значительно улучшилась ситуация в Италии. Она почти вышла из красной зоны. Если положительная динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то уже в следующий раз Италия может попасть в список "зеленых" стран.

При этом негативная тенденция отмечается в Польше. За последние три для, согласно подсчетам Минздрава, здесь немного ухудшилась ситуация с Covid-19. Несмотря на это, Польша остается в зеленой зоне.

Напомним, Кабмин ввел правило, согласно которому в Украине установили два списка стран - "зеленый" и "красный", где наблюдается незначительное и знательное распространение коронавируса. Если пассажир прибудет в Украину из "зеленой" зоны, то ему не нужно проходить самоизоляцию. Но если он приедет из "красной" страны, то ему придется ограничить свое передвижение на 14 дней. Отметим, что Минздрав будет обновлять списки каждые три дня.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, по какой хитрой схеме теперь пускают иностранцев в Украину.

Как сообщалось, Кабмин на внеочередном заседании открыл границы Украины для иностранных граждан с 15 июня.