В среду, 17 июня, над Киевом прошли обильные ливни. Возле вокзала "Киев-Пассажирский" потоки воды образовали довольно глубокое озеро, в котором стал плавать легковой автомобиль.

Видеозапись инцидента опубликовал Телеграм-канал Соломенского района "Los Solomas. Kyiv".

В ролике видно, как бурный поток сдвигает машину с места, а потом она начинает кружиться вокруг своей оси.

Напомним, вчера во второй половине на столицу дня обрушились сильный ветер и дождь.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Закарпатской области мужчина решил помыть в реке свой Mercedes и едва не утопил его. Машину вместе с людьми внутри занесло течением на середину потока.

Мы также писали о прорыве трубы с горячей водой в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza, при котором провалилась в яму на дороге маршрутка.