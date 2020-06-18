Четыре человека, в том числе ребенок 2019 года рождения, погибли во время стрельбы в жилом доме в одном из районов Москвы. По предварительным данным, 35-летний Севастьян Путинцев расправился со своей бывшей девушкой, ее ребенком и матерью, за затем застрелился сам. Как пишут российские СМИ, погибшая 24-летняя Елизавета Хлюпина работала моделью модного дома Вячеслава Зайцева, а также сотрудничала с зарубежными брендами.

Предварительно установлено, что мужчина пришел в квартиру бывшей возлюбленной с карабином. Правоохранители не исключают, что он изначально планировал убийство. Мотивы преступления пока неизвестны. Известно, что Севастьян и Елизавета поссорились несколько дней назад.

Соседи слышали звуки ссоры, плач ребенка, после чего началась стрельба. Около 15:00 по адресу вызвали скорую помощь, сообщив о стрельбе и ранении женщины в голову. Когда медики приехали на вызов стрельба все еще продолжалась.

Сейчас на месте массового убийства работают правоохранители.

Телеграм канал "112" опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как мужчина, который вскоре откроет стрельбу, заходит в подъезд. За спиной у него чехол от гитары, скорее всего в нем и было спрятано оружие. По данным ресурса, у мужчины было разрешение на оружие, из которого он стрелял.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе пьяные военные устроили стрельбу рядом с детским центром.

Также мы сообщали, что на остановке в Николаеве открыли стрельбу и ранили двух мужчин в плечо и ноги.