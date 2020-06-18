Рассмотрение обновленной редакции скандального законопроекта о медиа отложили на 1 июля. Об этом на своей странице в соцсети написала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики собирался на заседание, чтобы рассмотреть наиболее фундаментальный законопроект 2693-д "О медиа" и наконец его зарегистрировать. Это обновленная редакция, над которой рабочая группа совместно с депутатами, представителями индустрии, экспертами Совета Европы и всеми заинтересованными лицами работала около 6 месяцев", - написала Кравчук.

По ее словам, законопроект "является результатом разумного консенсуса между законопроектировщиками и индустрией" и по мнению Кравчук, все противоречия и конфликты удалось решить "путем конструктивной дискуссии".

"По настоянию коллег из оппозиционных фракций рассмотрение было перенесено на 1 июля, чтобы за неделю все желающие имели возможность как можно подробнее ознакомиться с текстом и сформировать соответствующие позиции", - добавила нардеп.

Напомним, 20 мая Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о медиа.

Между тем, в законопроект о медиа был вписан ряд скандальных норм: ускоренная блокировку сайтов решением суда без присутствия владельца СМИ и фактическая цензура на многие темы: СССР, Россия, война на Донбассе и Крым.