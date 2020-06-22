Начинается новая неделя лета. Для читателей мы уже публиковали календарь огородника и садовода на весь июнь. А сейчас предлагаем вниманию гороскоп на эту неделю, с 22 по 28 июня, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Наступившая неделя будет насыщенной общением. Если будете знать о встречах заранее, то постарайтесь максимально к ним подготовиться. Не умалчивайте свою позицию, озвучивайте свои мысли честно и откровенно.

Телец (21.04 - 20.05)

Уделите побольше времени заботе о своих близких. Внимательно выслушайте, что их беспокоит, не пытайтесь сразу вставить свои пять копеек. В отношении пожилых родных побеспокойтесь об их здоровье.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе у Близнецов должна завершиться мучительная неизвестность по волнующим вас вопросам. Впрочем, сразу действовать не стоит, выждите еще неделю-другую, чтобы быть точно уверенными, что все запланированное сбудется.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам рекомендовано не нервничать по поводу работы, коллег, руководства. Самое главное для вас - хорошо выполнять свои обязанности. Если же у вас отпуск, то отдохните, как следует, и абстрагируйтесь от рабочих дел.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам, прежде чем принимать важные решения на этой неделе, следует внимательно вникнуть в вопрос. Если вы в нем не являетесь экспертом, то обратитесь к специалистам. Иначе все может получиться не так, как вы загадали.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам нужно прекратить изводить себя мучительными мыслями и волноваться. Все ли вы сделали, что от вас зависит? Если да, то просто постарайтесь отпустить ситуацию и отвлечься. Вскоре все нормализуется.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам не нужно оказывать в тратах, а в особенности если на себя. Вы можете потратить деньги на красоту и здоровье. Что касается новых вещей - сомнительно. Обращайте внимание на качество одежды и обуви, которая понравится.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионов ждет много разных задач. Часть из них будут касаться домашних дел и забот. Не откладывайте их на потом. Также старайтесь оперативно решать все дела, связанные с оформление документов и бумаг.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут с головой погрузиться в рутину и к середине неделе уже утомиться. Чтобы этого не случилось, старайтесь радовать и развлекать себя самостоятельно. Обязательно найдите время для прогулки и любимого занятия.

Козерог (22.12 - 20.01)

Начало недели у Козерогов будет спокойным. А ближе к четвергу появится много разных забот. Занимайтесь постепенно, не хватайтесь за все сразу. Возможно, будут активными и выходные, поэтому не стройте на них пока много планов.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев на этой неделе ждет несколько ситуаций, которые могут перерасти в конфликтные. Чтобы этого избежать, контролируйте свои эмоции, не поддавайтесь на провокации. В этом помогут здоровый образ жизни и качественный сон.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб могут на этой неделе обрадовать короткие путешествия или приятные встречи с друзьями. До среды постарайтесь выполнить самую сложную работы, а оставшееся время уделите планированию и досугу.