Во Львове неизвестный мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся. Инцидент произошел на улице Роксоланы в четверг, 18 июня около полудня. Об этом сообщается в соцсети на странице сообщества "Чем живет Левандовка".

В сообщении уточняется, что мама мальчика сообщила о случившемся в полицию сегодня около 12:40. По ее словам, во время прогулки с детьми на Левандовке исчез ее 12-летний сын.

Как установили правоохранители, мальчика позвал неизвестный мужчина, чтобы тот помог ему оттянуть мопед и пообещал купить ребенку газированный напиток. Вскоре 12-летний школьник вернулся домой и сообщил, что его изнасиловали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают насильника. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование малолетнего) Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас неизвестного мужчину разыскивают оперативники, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и сотрудники других служб полиции Львовщины. С пострадавшим ребенком работают психологи.

Фото предполагаемого насильника обнародовано в соцсети. На нем изображен мужчина ориентировочно 30-40 лет, в темных очках, кепке и синей футболке с принтом.

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