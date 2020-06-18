Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

"Страна" ведет текстовую трансляцию заседания.

Так, судья постановил отложить заседание до 1 июля. Отметим, что до этого момента Порошенко будет вообще без меры пресечения.

Сегодня Печерский суд Киева избирал меру пресечения Петру Порошенко. Ранее прокуратура хотела взять экс-президента под стражу с залогом в 10 млн гривен. Однако уже на заседании прокурор заявил более мягкую меру - личное обязательство с запретом выезжать за границу.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований объявило первое подозрение экс-президенту. Его подозревают в незаконном назначение в Службу внешней разведки (СВР) ее первого заместителя Семочко в конце июля 2018 года.

Как известно, Семочко - скандальный генерал СБУ, у которого впоследствии нашли российских родственников и много незадекларированного имущества. Офис генпрокурора считает, что тогда Порошенко, будучи президентом, издал незаконный указ о назначении Семочко на должность. "Страна" ранее подробно разбиралась в этом деле и в том, сядет ли за него экс-президент.

Также мы анализировали, чем закончится "дело Семочко" для Петра Порошенко в материале "Порошенко под подозрением".