Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал толпу, собравшуюся у Печерского суда Киева, который должен был избрать меру пресечения экс-президенту Порошенко, отправиться к Офису Президента, чтобы призвать главу страны Владимира Зеленского прекратить "политические репрессии".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Под сканирования толпы "Гетьман" Порошенко, которому так и не избрали меру пресечения, вместе с женой Мариной сел в "Мерседес". После чего колонна отправилась к Офису президента.

Толпа приверженцев Порошенко остановилась на Аллеи Героев Небесной Сотни, депутат София Федына с флагом крымских татар произнесла речь о погибших и начала читать молитву, часть толпы стала на колени.

Отметим, что Федына несет с собой к Офисе президента покрышку, которую ранее к суду приволок Вятрович.

Тем временем толпа уже дошла до здания ОП. На ступенях Офиса выстроились депутаты ЕС, толпа скандирует "Зелю геть" и "Слуга виходь - народ прийшов".

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

Как сообщалось, ранее под здание суда пришли сторонники Порошенко во главе с Федыной и Поярковым.