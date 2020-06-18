Из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине упал спрос на рабочую силу. К 12 июня число безработных в нашей стране составляло 516 тысяч. Это на 76% (или 223 тысячи) больше, чем на такую же дату прошлого года.

Такие данные привела Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства УНН.

В связи службе занятости отметили, что к 12 июня 2019 года в службе занятости было зарегистрировано 293 тысячи безработных. Сейчас, когда многие предприятия и бизнес ушли на карантин, количество обращений граждан за помощью в трудоустройстве в центры занятости существенно выросло.

С начала действия карантина - с 12 марта по 11 июня - было зарегистрировано 285 тысяч безработных. Это почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

"Несмотря на ограничительные меры, с начала действия карантина Государственной службой занятости трудоустроено 143 тысяч граждан, из них 94 тысяч имели статус безработного", - говорится в ответе на запрос.

В службе добавили, что на 12 июня 2020 года в ее базе данных насчитывается 53 тысяч вакансий, что на 40% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

С начала карантина работодатели сообщили о 161 тысяче вакансий, что вдвое меньше, чем за соответствующий период минувшего года. На карантине спрос был на специалистов, работающих с инструментами, обслуживающий персонал, работников сферы услуг и торговли, неквалифицированных работников, профессионалов, специалистов, менеджеров и руководителей.

"Во время карантина многими работодателями вводились меры по обеспечению дистанционной работы работников и предоставлению услуг онлайн. Эти решения не потеряют своей актуальности и после завершения карантина. Поэтому может остаться спрос на курьеров, онлайн-преподавателей, ІТ-специалистов, особенно в области разработки сайтов и тому подобное. При этом уже сейчас можно ожидать сокращения спроса на работников в отраслях, которые не смогут полноценно функционировать в течение определенного времени после завершения карантина, в частности, в туристической сфере, ресторанном и гостиничном бизнесе, на авиационном и железнодорожном транспорте, в сфере отдыха и развлечений", - сказано в ответе на запрос.

Как сообщала "Страна", в апреле уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума.

Мы также приводили данные Кабмина о том, сколько людей лишились работы из-за карантина.