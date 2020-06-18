В Запорожской области мужчина пырнул ножом двухлетнего сына, а потом покончил с собой в СИЗО
Житель Новониколаевского района Запорожской области, который в ночь с 15 на 16 июня ударил ножом своего двухлетнего сына, покончил с собой в СИЗО.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Злата Некрасова.
"Отец, который ударил ножом своего сына, сегодня ночью покончил с собой! За малыша продолжают бороться!" - написала Некрасова.
По данным волонтера, 2-летний мальчик Кирилл находится в областной детской больнице в реанимационном отделении.
Инцидент с нападением на ребенка произошел в Новониколаевском районе в ночь на 16 июня. 46-летний мужчина ударил ножом в шею своего двухлетнего ребенка. Как сообщала пресс-служба полиции Запорожской области, пояснить мотивы своего поступка он не смог.
Мужчину поместили в СИЗО, решался вопрос об избрании меры пресечения по двум статьям - об умышленном убийстве и покушении на убийство.
Напомним, в Княжичах под Киевом депутат избил 12-летнего ребенка и получил за это пулю в ногу.