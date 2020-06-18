Во время суда по мере пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко представитель стороны обвинения потребовала для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста. В качестве аргументации приводится тот факт, что Порошенко является народным депутатом Украины.

Отметим, ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Петра Порошенко под стражу.

Напомним, Печерский суд Киева 18 июня рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко, который является подозреваемым в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Мы писали о том, что генпрокурор просиила отложить суд по мере пресечения для Порошенко в связи со смертью его отца, однако экс-президент явился на заседание.

Кроме того, сообщалось, что Порошенко перед судом заявил, что против него завели уголовное дело из-за Томоса.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Печерском суде, где Порошенко избирают меру пресечения.