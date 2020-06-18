В Верховной Раде приняли во втором чтении и в целом проект закона №3322, который запрещает открывать дела о банкротстве юрлиц-должников во время карантина и 90 дней после него. За документ проголосовали 307 депутатов.

Трансляцию заседания опубликовала "Страна".

Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса и в течение 90 дней со дня его отмены не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников-юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 12 марта 2020 года.

Кроме того, предполагается, что комитет кредиторов и залоговый кредитор (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) имеет право принять решение о приостановке проведения аукционов по продаже имущества должника. В случае принятия комитетом кредиторов и (или) обеспеченным кредитором (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) такого решения, арбитражному управляющему запрещено осуществлять объявления о проведении аукциона.

Также документ предусматривает и приостановку начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются.

Напомним, 16 июня Верховная Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина. Законопроект будет действовать в период коронавирусного карантина и 30 дней после его завершения.

Также мы подробно разбирались в том, почему украинские банки не дают дешевых кредитов, несмотря на призывы Зеленского.