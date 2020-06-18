17 июня 2020 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которое подтверждает незаконность решений правления Нацбанка Украины по выводу с рынка банка "Финансовая инициатива".

Признав действия НБУ противоправными, суд отменил постановление правления НБУ банка, заявил собственник банка, владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Решение суда подтвердило мои слова, которые я сказал на второй день после решения НБУ о выводе банка с рынка: это был абсолютно стабильный банк, он имел возможность и дальше успешно работать, обслуживать депозиты и кредиты", - заявил Бахматюк.

Он назвал преступными действия тогдашнего руководства НБУ, которое принимало решение, оказавшееся впоследствии неправомерным.

"Верхом цинизма было проводить такие действия за счет дисконта государственных облигаций, которые банк имел на балансе. Напомню, основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа", - говорит Бахматюк.

По его словам, суд установил, что на момент отнесения к категории неплатежеспособных обязательства банка "Финансовая инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене.

"Еще в 2017 году решениями судов была признана незаконность списания ОВГЗ, и Национальный Банк Украины обязали компенсировать сумму ущерба, нанесенного неправомерными действиями, в размере 618,450 млн. грн. В 2018 году НБУ признал свои незаконные действия и подписал мировые соглашения с Фондом гарантирования вкладов (который на тот момент был распорядителем Банка) и компенсировал 618,450 млн. грн", - заявил Бахматюк.

"Очевидно, что то, что называли "чисткой", было на самом деле экономически необоснованной ампутацией банковской системы, которая превратилась из важного инструмента кредитования экономики в инструмент обслуживания спекулятивных операций. Время даст оценку этим событиям. Несомненно одно: конструктивный диалог всегда лучше войны. Эти 5 лет войны против нас имели последствием огромное негативное влияние на структуры, которые обеспечивают достойной работой десятки тысяч людей. 5 лет мы доказывали свою правоту, которая и так была очевидной для всего рынка: банк мог работать. Активы банка на дату введения временной администрации составляли 15,3 млрд грн. "Финансовая инициатива" входила в 20 крупнейших банков Украины, и не было бы никаких проблем ни с депозитами (депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн), ни с обслуживанием рефинансирования. Это были сознательные противозаконные действия со стороны чиновников НБУ, которые только прикрывались лозунгами "очистки банковской системы", а не проводили ее", - считает Бахматюк.

Он констатировал, что за пять лет банк оказался полностью уничтоженным, но вопрос восстановления справедливости для собственника был принципиальным. Бахматюк перечислил установленные Верховным судом факты:

банк был выведен с рынка неправомерно;

менеджмент банка действовал в соответствии с нормами действующего законодательства;

акционеры банка действовали согласно законам Украины и не нарушали их;

неправомерными действиями НБУ банк был искусственно доведен до банкротства;

последствиями неправомерных действий НБУ были огромные экономические убытки.

"Восстановление справедливости было лично для меня важным. Важным для всего общества, считаю, будет справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка. Мы не остановимся и будем действовать правовыми методами, чтобы не допустить повторения такой несправедливости", - добавил Бахматюк.

Ранее "Страна" писала о том, что суд обязал генпрокурора отменить возобновление уголовного дела против Бахматюка.

Также мы сообщали, что Фонд гарантирования вкладов поддержал предложение Бахматюка по возврату долгов банков.