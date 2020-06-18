У митрополита Винницкого и Барского Симеона, руководителя Винницко-Барской епархии ПЦУ, обнаружили коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил спикер ПЦУ, Евстратий Зоря.

Положительный результат на Covid-19 у митрополита был выявлен во время лечения хронической болезни. Сейчас он находится под наблюдением винницких врачей.

"В связи с болезнью митрополита лица, имевшие с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 июня в Украине поставлен новый антирекорд по зараженным коронавирусом, число больных выросло до 34 063 человек.

Также мы писали, что в Минздраве рассчитали 81 сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине.