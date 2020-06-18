Под зданием Печерского районного суда Киева, где избирают меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко, нардеп и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович вынес автомобильную покрышку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Вместе с Вятровичем за резину взялась и депутат фракции Порошенко "Европейская солидарность" София Федына, воскликнув: "Мы готовы защитить украинскую державу!".

Напомним, сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуратура хочет взять экс-президента под стражу с залогом в 10 млн гривен.

Тем временем под здание суда пришли сторонники Порошенко во главе с Федыной и Поярковым.

Как сообщалось, Порошенко заявил, что против него завели уголовное дело из-за Томоса.