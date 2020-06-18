Экс-президент Петр Порошенко, выступая перед сторонниками у здания Печерского райсуда в Киеве, который должен избрать ему меру пресечения, заявил, что против него завели уголовное дело из-за за разжигания межрелигиозной розни во время создания ПЦУ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Еще одну новость, о которой я узнал на этой неделе, дословно цитирую: "Разжигание межрелигиозной вражды путем получения Томоса". Вы вдумайтесь! За создание Православной церкви Украины!" - заявил Порошенко.

Также экс-президент упомянул смерть своего отца, из-за которой генпрокурор просила отложить сегодняшний суд.

"Я уже третью ночь не сплю, и не потому что я боюсь, а потому что я проводил время возле гроба отца. Это мой отец научил меня любить и защищать Украину", - сказал Петр Порошенко.

Напомним, к Печерскому суду 18 июня пришли сторонники Порошенко во главе с Федыной и Поярковым.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, что происходит в Печерском райсуде, где Порошенко сегодня хотят взять под стражу.

Между тем, в ПЦУ уже обеспокоились уголовными делами против Порошенко.