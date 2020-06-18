Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что у него нет слов по поводу отказа парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Такой комментарий передала журналистам пресс-служба "Голоса", сообщают "Украинские новости".

"У меня нет комментариев по этому поводу", - процитировала пресс-служба Вакарчука.

Напомним, 11 июня стало известно, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о своем уходе из парламента. По его словам, он хочет остаться в составе партии, но складывает мандат нардепа.

Вчера в Верховную Раду поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий Вакарчука. Ранее "Страна" подробно писала о том, как лидер "Голоса" сложил мандат и похоронил партию.

Известно, что с начала работы 9-го созыва парламента Вакарчук пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Стоит отметить, что Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.