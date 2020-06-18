В четверг Верховная Рада, ранее не позволившая нардепу Святославу Вакарчуку сдать мандат, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3509 о внесении изменений в закон о госбюджете.

Соответствующий статус "Закон принят" появился на сайте парламента.

За документ проголосовал 331 нардеп, его противников в Раде не нашлось, воздержались 24 парламентария.

Закон позволяет выделить часть средств из Фонда борьбы с коронавирусом на приемные отделения опорных больниц, а также ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Инициаторы законопроекта отмечают, что его принятие приведет к положительному социально-экономическому эффекту для государства, а именно:

стимулирует дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375 млн грн;

увеличит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн грн;

увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн грн;

повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Фонд борьбы с коронавирусом был создан 13 апреля. К 25 мая Кабмином были из него распределены 13,02 млрд грн (20%).

Как сообщала "Страна", в среду комитет Рады не одобрил выделение денег на доплату сотрудникам МВД из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Мы также приводили мнение о том, что миллиарда долларов в Фонде уже нет, и его усиленно "пилят".