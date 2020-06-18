Рада выделила деньги из коронавирусного фонда на ремонт дорог
В четверг Верховная Рада, ранее не позволившая нардепу Святославу Вакарчуку сдать мандат, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3509 о внесении изменений в закон о госбюджете.
Соответствующий статус "Закон принят" появился на сайте парламента.
За документ проголосовал 331 нардеп, его противников в Раде не нашлось, воздержались 24 парламентария.
Закон позволяет выделить часть средств из Фонда борьбы с коронавирусом на приемные отделения опорных больниц, а также ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Инициаторы законопроекта отмечают, что его принятие приведет к положительному социально-экономическому эффекту для государства, а именно:
- стимулирует дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375 млн грн;
- увеличит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн грн;
- увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн грн;
- повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.
Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Фонд борьбы с коронавирусом был создан 13 апреля. К 25 мая Кабмином были из него распределены 13,02 млрд грн (20%).
Как сообщала "Страна", в среду комитет Рады не одобрил выделение денег на доплату сотрудникам МВД из Фонда по борьбе с коронавирусом.
Мы также приводили мнение о том, что миллиарда долларов в Фонде уже нет, и его усиленно "пилят".