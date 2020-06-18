Суд Евросоюза в Люксембурге признал закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием, который был принят в Венгрии, нарушающим законодательство ЕС.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщает DW.

Закон, принятый в 2017 году правительством Виктора Орбана, обязывает НПО, которые получают более 24 тыс. в год из-за рубежа, регистрироваться в качестве "организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования" и представлять список своих важнейших иностранных спонсоров. С точки зрения люксембургских судей, эти нормы нарушают право на свободное движение капиталов, на частную сферу и защиту данных, а также основное право на свободу объединений.

Положения рассматриваемого закона являются "дискриминирующими и ограничивающими" движение капиталов, способные создать "климат недоверия" по отношению к НПО, говорится в мотивировке решения суда.

Напомним, иск против Будапешта в конфликте вокруг законов об НПО, а также об университетах, получающих финансирование из-за границы был подан Еврокомиссией в конце 2017 года. Пакет нормативных актов, получивший название "Остановить Сороса", был направлен против деятельности в Венгрии американского миллиардера венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии заявил об угрозе государственного переворота в интересах Джорджа Сороса.