Сегодня, 18 июня, российские власти приняли решение о разрешении мессенджера Telegram на территории страны.

Такое решение принял Роскомнадзор по согласованию Генеральной прокуратуры РФ.

Telegram был заблокирован в России чуть более двух лет назад, 13 апреля 2018 года. Причина - руководство сервиса отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Это была принципиальная позиция основателя мессенджера Павла Дурова. Он не захотел открывать доступ спецслужбам к перепискам пользователей.

Несмотря на то, что закон об обязательном предоставлении ключей ФСБ в России не отменен, российские власти приняли решение разблокировать Telegram.

Следует сказать, что на протяжении этих двух лет россияне могли пользоваться Telegram, поскольку мессенджер изобрел пути обхода блокировки. Но не в полном виде.

Например, россияне могли обмениваться сообщениями в Telegram, подписываться на разные группы и читать их. Но, допустим, они не видели встроенные на разные сайты посты из Telegram, если заходили с российских IP.

Несмотря на ограничение в доступе, по данным на начало июня 2020 года в России насчитывается 30 миллионов пользователей Telegram. До конца этого года и они, и украинцы смогут начать пользоваться функцией видеозвонков, которая появится в мессенджере.

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