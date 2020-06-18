В Киеве из-за аварии большая часть левого берега осталась без света. Список улиц
Днем в четверг, 18 июня, в Киеве из-за аварии на оборудовании произошло аварийное отключения света на левом берегу. Возобновить электроснабжение планируют к 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба сервисной компании ДТЭК Киевские электросети.
"В 12:58 из-за возгорания на переходном устройстве отключилась высоковольтная кабельная линия "Русановская-Б". Наши энергетики сразу же выехали на место для выяснения причин и допуска пожарных для ликвидации возгорания. Для этого отключили кабельную линию "Русановская-А", - сказано в сообщении.
Из-за аварии частично без света остались:
- ЖК "Комфорт-Таун",
- улица Гагарина,
- ул. Соборности,
- ул. Строителей,
- ул. Плеханова,
- ул. Флоренции,
- ул. Энтузиастов,
- Днепровская набережная,
- Русановская набережная,
- Березняки,
- насосные тепловых сетей.
На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: 112.ua
На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: Facebook/ Типичный Киев
Напомним, в апреле в Киеве произошел взрыв на электростанции. Вспыхнул сильный пожар.