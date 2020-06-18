В Киеве из-за аварии часть левобережья осталась без света. Фото: Facebook/ ДТЕК Київські електромережі

Днем в четверг, 18 июня, в Киеве из-за аварии на оборудовании произошло аварийное отключения света на левом берегу. Возобновить электроснабжение планируют к 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба сервисной компании ДТЭК Киевские электросети.

"В 12:58 из-за возгорания на переходном устройстве отключилась высоковольтная кабельная линия "Русановская-Б". Наши энергетики сразу же выехали на место для выяснения причин и допуска пожарных для ликвидации возгорания. Для этого отключили кабельную линию "Русановская-А", - сказано в сообщении.

Из-за аварии частично без света остались:

  • ЖК "Комфорт-Таун",
  • улица Гагарина,
  • ул. Соборности,
  • ул. Строителей,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Флоренции,
  • ул. Энтузиастов,
  • Днепровская набережная,
  • Русановская набережная,
  • Березняки,
  • насосные тепловых сетей.

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: 112.ua

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: 112.ua

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: Facebook/ Типичный Киев

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: Facebook/ Типичный Киев

В Киеве из-за аварии 18 июня отключили свет на левом берегу. Скриншот: Facebook Киевских электросетей

Напомним, в апреле в Киеве произошел взрыв на электростанции. Вспыхнул сильный пожар.

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