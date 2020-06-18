Днем в четверг, 18 июня, в Киеве из-за аварии на оборудовании произошло аварийное отключения света на левом берегу. Возобновить электроснабжение планируют к 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба сервисной компании ДТЭК Киевские электросети.

"В 12:58 из-за возгорания на переходном устройстве отключилась высоковольтная кабельная линия "Русановская-Б". Наши энергетики сразу же выехали на место для выяснения причин и допуска пожарных для ликвидации возгорания. Для этого отключили кабельную линию "Русановская-А", - сказано в сообщении.

Из-за аварии частично без света остались:

ЖК "Комфорт-Таун",

улица Гагарина,

ул. Соборности,

ул. Строителей,

ул. Плеханова,

ул. Флоренции,

ул. Энтузиастов,

Днепровская набережная,

Русановская набережная,

Березняки,

насосные тепловых сетей.

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: 112.ua

На высоковольтной вышке возле "Комфорт-Тауна" произошел пожар. Фото: Facebook/ Типичный Киев

Напомним, в апреле в Киеве произошел взрыв на электростанции. Вспыхнул сильный пожар.