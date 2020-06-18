В четверг проходит визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, где он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. После встречи Вучич и Лавров вышли к журналистам, и основной темой их брифинга стало Косово. Президент заявил, что не обменяет признание Косово на членство в ЕС.

Об этом сообщает сайт B92.

По словам Вучича он вместе с гостем обсудил все важные темы двусторонних отношений России и Сербии. Затем он выразил обеспокоенность решениями по выходу из кризиса, связанного с автономным краем Косово и Метохия. Глава государства полагает, что в решении кризиса нужно учитывать позицию России.

"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - отметил Вучич.

"Я не хочу никого обманывать, очевидно, что нас ждет чрезвычайно сложный период. Мы должны быть предельно осторожными и внимательными, когда речь идет о любой представленной нам идее (по поводу выхода из кризиса - Ред.)", - сказал президент. И продолжил свою мысль, заявив, что Сербию, "пожалуй, ждут самые трудные времена с момента признания Косово 12 лет назад".

Вучич добавил, что визит президента России в Сербию, который ожидается осенью, будет много значить для сербского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удовлетворение переговорами и сотрудничеством с Сербией.

"Проблема Косово остается нерешенной, и Россия считает, что ЕС не должен дистанцироваться от своих обязательств и должен выполнять их справедливо, бороться за реализацию тех решений и соглашений, которые уже достигнуты. В частности, соглашения о сербских муниципалитетах, которое сейчас саботируется со стороны Приштины", - сказал Лавров.

Глава МИД пообещал поддерживать все инициативы, которые помогут Белграду и Приштине достичь соглашения.

Журналисты спросили Лаврова, как РФ отнесется к тому, что Сербия примет предложение ЕС признать Косово в обмен на значительную финансовую помощь и интеграцию в Евросоюз.

"Мы знаем о позиции Сербии и сербского руководства, а также о том, что Белград будет руководствоваться национальными интересами своего государства и своего народа", - ответил министр.

Затем слово взял Вучич.

"Если Сербии предложат вступление в ЕС за отказ от Косово, то ответ нет", - сказал президент.

На днях "Страна" сообщала, что тему Косово поднял Владимир Путин. Он рассказал, как с ним в 1999 году советовался генерал Анатолий Квашнин по поводу взятия аэропорта Слатина в Косово.

А в марте мы писали, что в Косово правительство отправили в отставку из-за спора о чрезвычайном положении в условиях эпидемии коронавируса.